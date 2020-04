Maverick Vinales è tornato a parlare di Valentino Rossi e del rapporto che intercorre tra di loro all’interno del box della Yamaha.

Maverick Vinales ha cominciato ad affrontare questa sua avventura in Yamaha con la presenza ingombrante di Valentino Rossi nel box. Lo spagnolo però, a differenza di molti suoi colleghi, ha subito instaurato un bel rapporto con il Dottore, fondato sul rispetto reciproco.

I due non sono mai stati protagonisti di polemiche né in pista né fuori e il pilota spagnolo ha spesso rimarcato la propria ammirazione nei confronti del Dottore. Dal 2021 però i due non condivideranno più lo stesso box. Al posto del #46, infatti, arriverà Quartararo.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Vinales: “Rins ha fatto bene a rinnovare”

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Maverick Vinales ha così parlato del suo futuro compagno di squadra: “Quartararo sarà il mio primo rivale e poi farà delle osservazioni nuove, quindi sarà importante vedere anche i suoi feedback. Potrò imparare da lui e migliorare anche sul time attack. Valentino mi mancherà. Ero un po’ triste per la sua uscita dal team. Sono stato tanti anni con lui nel team e sono stato bene. Mi ha insegnato a dare quell’extra in più durante le gare e poi mi ha aiutato a migliorare in alcune parti della pista”.

Il rider iberico ha poi proseguito: “Non so per quanto tempo continuerà a correre Valentino, io spero ancora per molti anni. Correre contro di lui è sempre un’emozione. La scelta di Rins invece penso sia stata intelligente. Nel team sta bene e la sua moto sembra avere del potenziale. La Suzuki nei test è andata bene e credo che questo abbia pesato sulla sua decisione”.

Antonio Russo