Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 21 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Una perturbazione è in transito sull’Italia e porta fenomeni maggiormente intensi sul Piemonte. Sul Nordovest si segnalano accumuli pluviometrici che da lunedì sera hanno raggiunto i 100mm sulle pedemontane torinesi e cuneesi. E in quota nevica, con i fiocchi che sono scesi fino a 1700 metri di quota. Sul resto del Nord Italia si registrano piogge sparse, più diffuse sull’Emilia Romagna

Rovesci anche sul Centro, con qualche schiarita sul basso Lazio. Accumuli pluviometrici fino a 30/40mm dalla serata di ieri tra Marche ed Abruzzo, punte di 80mm sul versante orientale della Sardegna. Il tempo regge per il momento al Sud, anche se nelle prossime ore si registreranno fenomeni tra la bassa Basilicata e la Calabria e sulla Sicilia occidentale. Temperature massime stabili e comprese tra 16 e 21 gradi. Venti tesi su molte zone della Penisola, con venti di Bora a 100 km/h a Trieste.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

La pioggia sta causando non pochi disagi sulle tratte autostradali del Centro-Nord. Rovesci diffusi sulla A1 Milano-Bologna tra Inizio A1 Milano-Napoli e Fidenza. In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia vento forte tra Genova Prà e Bivio A10/Fine Complanare Savona.

Tra Bologna e Firenze in A1 Bologna-Firenze (Km 237.2 – direzione: Napoli) chiuso il tratto tra Rioveggio e Pian Del Voglio fino alle 18:00 del 21/04/2020 per lavori in corso. Entrata consigliata verso Firenze: Pian Del Voglio.

Nei pressi de L’Aquila nebbia a banchi sulla A24 Roma-Teramo tra Tornimparte e L’aquila Ovest con visibilità 70 metri. A Roma sulla A1 Firenze-Roma pioggia tra Chiusi e Bivio A1/Diramazione Roma Nord.