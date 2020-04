Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 21 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Schiarite al Nord a cominciare dal Nordest, pur persistendo qualche piovasco sulla Liguria occidentale nel corso delle ore serali. Tempo instabile al Centro, con rovesci particolarmente diffusi su Abruzzo e basso Lazio, in estensione notturna anche sugli altri settori. Tempo instabile anche al Sud, con fenomeni concentrati tra Capitanata e Calabria che si estenderanno anche in Campania nel corso della notte. Temperature minime comprese tra 10 e 15 gradi.

Mercoledì 22 aprile cieli ampiamente soleggiati sul Settentrione d’Italia, rovesci al Centro-Sud, anche di carattere temporalesco concentrati a livello locale. Le temperature massime subiranno un rialzo al Nord e oscilleranno fra 17 e 22 gradi, con punte di 24 gradi sul Nordest.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Rallentamenti per pioggia sulla A7 Milano-Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto. Nei pressi di Pesaro in A14 Bologna-Ancona (Km 155.9 – direzione: Taranto) l‘uscita di Pesaro è chiusa al traffico provenendo da Bologna per ripristino incidente.

Pioggia anche sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM, dove si invitano gli automobilisti a procedere con cautela.

Infine a Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.