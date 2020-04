Volkswagen Tiguan raggiunge lo storico traguardo di 6 milioni di unità realizzate. Il modello si conferma come il SUV più venduto in Europa.

Volkswagen raggiunge uno storico record con uno dei suoi modelli più venduto in assoluto. La Tiguan raggiunge i 6 milioni di esemplari prodotti. L’anno scorso dagli impianti del brand tedesco sono uscite 910.926 unità, rendendo il crossover l’auto più venduta del Gruppo Volkswagen nel 2019, attestandosi come il SUV di maggior successo in Europa, uno dei tre più popolari su scala mondiale.

Impressionanti e degni del colosso tedesco i numeri della Volkswagen Tiguan: un esemplare realizzato ogni 35 secondi, a dimostrazione delle richieste da parte del mercato. Dopo l’esordio nel 2007 ha conquistato sempre più il cuore degli automobilisti, divenendo il SUV più amato dai tedeschi. A renderla un modello di enorme successo la sua compattezza, il design moderno e le tecnologie degne di un SUV di fascia alta.

Leggi anche -> Coronavirus, Audi riparte con un protocollo di sicurezza

Un balzo in avanti degno di nota è stato compiuto dalla seconda generazione realizzata nel 2016 e basata per la prima volta sul pianale MQB, che tra le altre cose ha consentito di ottimizzare lo spazio interno guadagnando a livello di comfort, mentre i nuovi sistemi di assistenza hanno migliorato la sicurezza attiva. La Tiguan è attualmente prodotta in quattro stabilimenti del marchio VW, in aree con fusi orari diversi in modo da avere una linea di produzione continua h24.

La versione con passo standard viene prodotta nello stabilimento madre di Wolfsburg, in Germania, per i mercati di Europa, Africa, Asia e Oceania. Lo stabilimento di Kaluga, situato a 170 chilometri a sud-ovest di Mosca, produce veicoli NWB per il mercato russo e per i Paesi dell’Asia centrale. A Shanghai, la Volkswagen produce la Tiguan L con passo lungo (LWB) per il mercato cinese. Nella città messicana di Puebla, le Tiguan sono invece fabbricate per il Nord e il Sud America e per Europa, Africa, Asia e Oceania.

Nel 2020 si attende una nuova edizione ancora più moderna, rinnovata nel design e aggiornata dal punto di vista tecnologico. Grande l’attesa per il debutto del motore ibrido plug-in che rappresenta una svolta in chiave green in linea con le coordinate del futuro prossimo.