Oggi Fabio Quartararo compie 21 anni e sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una foto curiosa. Il pilota MotoGP si mostra con i capelli colorati con una tinta sul fucsia e un panino con la candelina invece della torta.

Il rider del team Petronas Yamaha si trova ad Andorra in questo periodo di pausa forzata del Motomondiale causa coronavirus. Non si sa ancora se e quando il campionato potrà riprendere, anche se la Dorna si sta adoperando per fare in modo di ripartire appena possibile. L’ipotesi per il primo GP è Brno ad agosto, ma non c’è niente di ufficiale ancora.

Intanto Quartararo e i colleghi devono tenersi meglio allenati possibile, in modo tale da farsi trovare pronti appena il Motomondiale potrà ricominciare. Il pilota francese, best rookie 2019 in MotoGP, è uno dei protagonisti più attesi del campionato. Deve confermarsi e migliorare, dimostrando che lo scorso anno non è stato casuale e che può veramente rappresentare il futuro della Yamaha e della categoria.