Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 20 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Finito il vortice di alta pressione sull’Italia dobbiamo prepararci ad una fase fredda caratterizzata dalla presenza di una circolazione depressionaria. In calo le temperature, in particolar modo al Nord, dove si potrà registrare un calo termico anche di circa 10 gradi. Nelle prossime ore è persino prevista neve oltre i 1500 metri sulle Alpi occidentali e l’Appennino settentrionale.

Tempo instabile su quasi tutta la Penisola italiana, con fenomeni anche di carattere temporalesco. Le temperature massime oscilleranno tra 15 e 21 gradi, mentre in Sicilia resteranno ancora oltre la media toccando quota 26 gradi. Sul Nordest rovesci assenti o molto sporadici.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

La pioggia sta causando non pochi disagi sulla rete autostradale italiana. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 44 – direzione: Ventimiglia) chiuso il tratto tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per incidente. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Savona Vado su Complanare di Savona. Uscita consigliata provenendo da Genova: Albisola.

Al confine tra Friuli e Austria si segnala vento forte in A23 autostrada Torino-Trieste-Confine di Stato tra Udine sud e Confine di Stato.

Pioggia intensa nei pressi di Ferrara sulla A13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Nord e vicino Tarquinia sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia tra Bivio A12/A Roma-Fiumicino e Civitavecchia Porto. Rovesci diffusi anche in A24 Roma-L’Aquila-Teramo tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Instabilità anche nell’area di Napoli: sulla A1 Roma-Napoli tra Napoli Nord e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno e tra Inizio Tangenziale e Secondigliano-Aeroporto.