Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 20 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile e rovesci diffusi su tutta l’Italia, con fenomeni in assorbimento sul Nordest, Calabria ed Emilia Romagna. Piogge e temporali anche localmente forti insisteranno almeno fino a giovedì, accompagnati da venti forti e temperature più fredde, con valori che al Centro Nord potranno scendere al di sotto della media stagionale. Temperature minime tra 11 e 16 gradi.

Martedì 21 aprile ampie schiarite al Centro Nord, ma le piogge insisteranno su Liguri, Abruzzo e Isole maggiori. Dal pomeriggio instabilità in progressione su tutto il Sud. Le temperature massime subiranno un leggero calo e sono previste tra 16 e 21 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Disagi sparsi su tutto il territorio a causa del tempo instabile. Sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco pioggia tra Autoporto e Raccordo A5/SS26 dir. In A13 Bologna-Padova

pioggia tra Bivio A13/A14 Bologna-Taranto e Boara.

A Genova in A12 Genova-Livorno (Km 5.5 – direzione: Rosignano) scorta veicoli tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi per cattive condizioni stradali.

Nei pressi di Pesaro sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona pioggia tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Pesaro.

A Teramo tempo instabile sulla A24 Roma-Giulianova tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/SS 80 (sgc Giulianova). Nei pressi di Chieti sulla A25 Torano-Pescara rovesci insistenti tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Scafa-Alanno.