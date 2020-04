In esclusiva per il mondo giapponese, McDonald’s sta mettendo all’interno del suo Happy Meal un regalo molto particolare.

Ricordate la gioia da bambino quando avete preso per la prima volta un Happy Meal da McDonald’s, scavato oltre le patatine e l’hamburger nella piccola scatola di cartone e tirato fuori un giocattolo?

A partire dal 1° maggio, Toyota alimenta l’amore automobilistico dei bambini (e probabilmente di qualche adulto) in Giappone introducendo una Supra rossa come pacchetto per l’Happy Set – il nome del paese per l’Happy Meal.

Toyota pubblicherà anche un video promozionale per il giocattolo il 28 aprile. Il teaser (in calce) mostra due Supra intorno a un hamburger gigante e patatine fritte. L’unica cosa che lo renderebbe migliore sarebbe Ronald McDonald al volante.

La Supra proviene dalla linea giapponese di auto giocattolo Tomica. Purtroppo, la nuova auto sportiva Toyota non è tra i modelli Tomica disponibili in Europa.

Nel frattempo, nel mondo a grandezza naturale, la Supra riceve alcuni importanti aggiornamenti per l’anno del modello 2021. C’è un nuovo modello entry-level perché il quattro cilindri turbo da 2,0 litri è disponibile con 255 cavalli e 400 Newton-metri di coppia. Inoltre, il motore turbo da 3,0 litri a sei cilindri viene aggiornato per produrre 382 cavalli e 499 Newton-metri di coppia. Per avere più stile, c’è l’edizione speciale A91 che offre l’esclusivo colore blu Refraction, i rivestimenti in fibra di carbonio e la tappezzeria in Alcantara.