La nuova Maserati Quattroporte è ormai quasi arrivata e questi primi scatti ci dicono cosa aspettarci da questo rinnovamento.

Nel giugno 2018, Fiat Chrysler Automobiles ha pubblicato un nuovo modello di roadmap che comprendeva una Maserati Quattroporte di nuova generazione per il 2022. Circa un anno dopo, è apparsa una versione aggiornata della planimetria che comprendeva una versione rivisitata della berlina a quattro porte. Oggi, i fotografi-spia di Motor1.com ci mostrano le prime immagini del modello rinnovato.

Questo prototipo ha un sottile strato di mimetizzazione sul davanti che non nasconde molto del design. È interessante notare che non abbiamo notato grosse modifiche – i fari, il paraurti e la griglia sembrano tutti invariati rispetto alla Quattroporte del 2019. A giudicare dalle aggiunte al laterale, questo sembra essere un modello GTS, il che significa che c’è un motore V8 sotto il cofano.

Tuttavia, ci aspettiamo qualche tocco visivo rinnovato per la berlina ad alte prestazioni qua e là – molto probabilmente, la griglia sarà rivista, mentre i fari potrebbero ricevere una nuova grafica interna. Anche i fanali posteriori e il paraurti posteriore potrebbero subire qualche piccola modifica.

Non cambierà molto anche sotto la pelle. Maserati cercherà di mantenere la Quattroporte conforme alle norme sulle emissioni, il che significa che dovrebbe ottenere un filtro antiparticolato per la benzina.

La rinnovata Quattroporte dovrebbe rimanere in vendita per circa due anni. Ad un certo punto, nel 2022, la Maserati dovrebbe rivelare il suo nuovissimo successore, che potrebbe passare ad un propulsore interamente elettrico. Anche se questo non accadrà, almeno, ci aspetteremmo comunque un modello ibrido di qualche tipo.