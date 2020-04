Charles Leclerc sta dominando le gare virtuali, ma allo stesso tempo è molto deluso di non poter correre dei veri Gran Premi di F1.

Charles Leclerc negli ultimi giorni ha dato prova di avere un vero e proprio talento per i videogame. Il pilota monegasco, infatti, ha vinto due gare su due dimostrandosi abile anche al volante virtuale dove però non sembra avere rivali a differenza della vita reale dove a contendergli la vittoria ad ogni Gran Premio ci sono i vari Hamilton, Bottas, Vettel e Verstappen.

Al momento non si conosce ancora la data d’inizio del Mondiale di F1 2020, però orientativamente si pensa di poter cominciare verso luglio o agosto. Tra i circuiti che già si sono messi a disposizione per ospitare il primo GP dell’anno c’è quello austriaco, gestito dalla Red Bull.

I proprietari del tracciato austriaco, infatti, sono tra i pochi oggi ad accettare le restrittive condizioni poste da Liberty Media che vogliono ripartire, per ora, con autodromi per così dire a porte chiuse.

I’m actually enjoying very much playing, and streaming. And I enjoy it even more when I win. But the post race celebrations are somehow feeling a bit different. Switching off the computer and go cook white pasta is a bit less glamour than spraying champagne on the podium

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 19, 2020