Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 19 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Al mattino tempo prevalentemente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e addensamenti sparsi lungo il medio e alto Tirreno. Piogge diffuse su basso Piemonte, Liguria e Sardegna. Temperature stabili o in lieve rialzo, comprese fra 22 e 26 gradi. Dal tardo pomeriggio l’anticiclone sovrasterà la nostra Penisola arrecando rovesci su gran parte del Centro-Nord, ad eccezione del Nordest. Nella notte l’instabilità interesserà anche il Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Leggi anche -> Coronavirus, restrizioni fino al 3 maggio: sanzioni salate per i trasgressori

A Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Milano) chiuso il tratto tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 06:00 del 20/04/2020 per lavori Entrata consigliata verso Milano: Genova Bolzaneto e tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Ovest.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.