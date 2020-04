Il giovane Masià ha indicato in Marc Marquez il suo punto di riferimento perché lo ritiene il miglior pilota di sempre nella storia del motociclismo.

Jaume Masià è uno dei grandi talenti del motociclismo. Il giovane spagnolo nel 2019 ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera e 3 podi facendo intravedere grandi qualità. Nel 2020 il rider del Team Leopard era uno dei papabili per il titolo iridato, ma purtroppo lo stop del campionato dovuto al coronavirus ha rimandato i suoi sogni di gloria.

Durante una chat su Instagram con i fan Masià ha così affermato: “Se devo cercare un rivale per il Mondiale, le statistiche dicono che è Tony Arbolino. Penso però che ci sia anche un Ogura molto forte e penso che sia uno di quelli che possa lottare per il titolo sino alla fine. Ho valutato l’opzione di salire in Moto2 nel 2021. Questo per me è un anno importante perché ho l’opportunità di lottare per il Mondiale”.

Masià punta al titolo in Moto3

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Ora sfortunatamente, con tutto quello che sta accadendo, è un po’ difficile prendere delle decisioni perché non ho quella sicurezza di risultati di cui avrei bisogno per salire di categoria. Voglio prima vincere in Moto3. Di queste cose se ne occupa il mio manager”.

Infine Masià ha concluso parlando del suo rider di riferimento: “Il mio pilota preferito è attualmente Marc Marquez. Alla fine, non è più un pilota preferito, ma un pilota di riferimento, da studiare con una lente d’ingrandimento. Lui è il miglior pilota di oggi e della storia. Rende le cose spettacolari ed è un punto di riferimento da seguire”.

Antonio Russo