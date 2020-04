Marc Marquez si improvvisa barbiere per suo fratello Alex. Il campione del mondo di MotoGP trasuda professionalità anche in questa nuova mansione.

Marc Marquez e suo fratello Alex trascorrono la quarantena nella loro casa a Cervera e di certo non si annoiano. Tra giocate alla Play, attività fisica nella palestra di casa e video realizzati per sponsor o in proprio, i due campioni di MotoGP e Moto2 ne inventano di tutti i colori per passare il tempo e intrattenersi con i fan.

La coppia fraterna che dalla stagione 2020 condividerà il box iridato fa già notizia. L’ultima trovata è il taglio di capelli del più giovane dei fratelli Marquez, dal momento che in questo periodo di pandemia i barbieri sono rigorosamente chiusi. Allora il campione del mondo della Top Class afferra il rasoio elettrico e si improvvisa parrucchiere per la folta chioma del rookie. Guardando il video che Alex ha pubblicato sui social network, bisogna riconoscere che Marc Marquez dimostra una certa professionalità anche in questa inedita mansione. Fortunatamente non ha sbagliato a calibrare la misura del rasoio e il risultato è sicuramente eccellente.

Pochi giorni fa lo stesso Alex aveva annunciato in una diretta su Instagram che non si sarebbe messo nelle mani di Marc per tagliarsi i capelli: “L’ultima volta che Marc mi ha tagliato i capelli, conosci la palla da biliardo con cui ha celebrato l’ottavo titolo? Beh, è ​​stato lo stesso. Marc dice che mi taglierà i capelli, ma io già dico di no”. Alex Marquez sembra averci ripensato.