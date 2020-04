Dopo il Gran Premio virtuale ufficiale della Formula 1 e la Race for the World, Charles Leclerc trionfa anche nel Not the Versus GP contro Nicholas Latifi

Lui è indubbiamente uno dei piloti più veloci della Formula 1, ma anche per quanto riguarda gli eSports Charles Leclerc ha dimostrato di cavarsela alla grande. All’esordio assoluto ha vinto il Gran Premio virtuale organizzato ufficialmente dal Mondiale a quattro ruote, poi ha trionfato in una manche della serie Race for the World, creata per beneficenza da lui stesso insieme agli altri piloti.

Ieri, per il Piccolo principe della Ferrari è arrivata la tripletta, nel Not the Versus GP, un format di simulazione voluto dalla Veloce eSports di Jean-Eric Vergne, in cui i piloti si sfidano tra di loro ad eliminazione diretta sul giro secco. In semifinale, Leclerc ha battuto Lando Norris, poi in finale ha fatto fuori anche Nicholas Latifi in uno scontro al meglio delle tre.

Oggi Leclerc di nuovo in pista virtualmente

Oggi il monegasco, insieme ai suoi colleghi e ad alcuni ospiti d’eccezione (tra cui star del mondo del calcio come il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, e l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile), si cimenterà in un altro Gran Premio digitale sempre del campionato ufficiale della Formula 1, che stavolta si disputerà in Cina, a Shanghai.

E chissà se Charles riuscirà ad ottenere un altro bel risultato. Di sicuro abbiamo visto che con il joystick della PlayStation in mano si trova altrettanto a suo agio che con il volante di una monoposto reale.