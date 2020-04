Secondo successo in altrettante partecipazioni per Charles Leclerc nei Gran Premi virtuali ufficiali della Formula 1: dopo il Vietnam vince anche in Cina

Arriva la seconda vittoria consecutiva per Charles Leclerc nella serie ufficiale di Gran Premi virtuali organizzata dalla Formula 1. Nella tappa cinese del campionato, il pilota della Ferrari è scattato per la prima volta dalla pole position e successivamente ha risuperato in pista Alex Albon, che lo aveva sorpassato al pit stop, transitando così per primo sotto la bandiera a scacchi.

Avendo già trionfato all’esordio negli eSport due settimane fa, in occasione del Gran Premio virtuale del Vietnam (svolto però sul circuito dell’Albert Park di Melbourne), per il Piccolo principe si tratta dunque del secondo trionfo in altrettante gare disputate finora. Dietro a Leclerc e ad Albon, il podio è stato completato dal collaudatore della Renault, Guanyu Zhou, vincitore dell’appuntamento inaugurale della serie in Bahrein (a cui il ferrarista monegasco non aveva partecipato).

Quarto posto per George Russell, mentre Stoffel Vandoorne, giunto terzo al traguardo, si è classificato quinto per colpa di una penalità, giungendo così davanti al suo compagno di squadra alla Mercedes, Esteban Gutierrez. Debutto nelle corse virtuali per Carlos Sainz, autore di un testacoda al primo giro, ma anche di una grande rimonta che lo ha portato fino al decimo posto finale.

La seconda Ferrari di Callum Ilott si è piazzata al dodicesimo posto. Due gli italiani in gara: l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, sulla AlphaTauri, giunto diciassettesimo, e Antonio Giovinazzi, sulla Alfa Romeo, ritirato. Da segnalare anche problemi al server che per la terza gara di fila hanno impedito a Lando Norris di prendere il via.