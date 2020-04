Intervenuto nel corso del concerto virtuale organizzato da Lady Gaga Lewis Hamilton ha voluto ringraziare una dottoressa italiana.

Anche il sei volte iridato di F1 ha voluto far sentire la propria presenza al One World ideato dalla cantante-attrice americana. Il britannico, in questi giorni molto attivo sulle piattaforme sociali per commentare quando sta accadendo ad ogni latitudine a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, nel corso dell’evento ha inviato un messaggio rivolto a tutti gli operatori che, nella difficoltà generale anche dovuta alla mancanza di presidi e sistemi di protezione, stanno rischiando la vita per salvare quella degli altri.

Ham ha quindi omaggiato un medico in particolare “in trincea” in un noto nosocomio lombardo, regione che più delle altre nella nostra penisola sta soffrendo per la diffusione del Covid-19 pagando un prezzo altissimo in termini di vittime.

“In questo momento, in tutti i Paesi del mondo dottori, infermieri e tanti altri stanno mettendo a disposizione le loro esistenze per tenerci al sicuro”, le parole di Lewis. “Il loro coraggio è incredibile e il loro sacrificio non sarà dimenticato. In una delle città più colpite, Milano, eroi come la dottoressa Maria Luis ancora sperano che assieme potremo sconfiggere questa malattia”, l’omaggio alla dottoressa del San Raffaele.

Nelle scorse ore Hamilton aveva altresì commentato con commozione “l’impresa” del connazionale veterano di guerra, il Capitano Tom Moore, che alla bella età di 99 anni ha compiuto 100 giri all’interno del suo giardino di casa con l’obiettivo di raccogliere 5000 sterline da devolvere al NHS, il servizio sanitario nazionale, che si sta occupando dei pazienti affetti da Sars coV 2. Il valoroso combattente, la cui bella iniziativa ha potuto godere anche dell’appoggio del Principe Harry, rimasto come tutti colpito dall’atto di altruismo del quasi centenario ( ndr. le candeline le spegnerà il prossimo 30 aprile), ha finora ottenuto 23 milioni di sterline, andando ben oltre le sue previsioni.

Chiara Rainis