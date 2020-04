Nel video pubblicato su YouTube, Valentino Rossi porta i suoi tifosi in un tour esclusivo della sua pista di dirt track al Motor Ranch di Tavullia

Anche Valentino Rossi resta a casa. Anzi, ci porta in giro per la sua casa, almeno quella motociclistica: il Motor Ranch di Tavullia. In un video pubblicato dal canale YouTube ufficiale di Monster Energy, lo sponsor principale del suo team Yamaha, infatti, il Dottore ha offerto a tutti i suoi milioni di tifosi in tutto il mondo un inedito tour esclusivo della struttura che utilizza per allenarsi insieme agli allievi della sua VR46 Riders Academy.

Oltre a mostrarci queste immagini imperdibili per ogni appassionato, il nove volte campione del mondo coglie l’occasione per spiegare i motivi per cui ha deciso di costruirsi una pista sterrata da dirt track. Ovvero, per quale ragione questo tipo di allenamento aiuta a migliorare lo stile di guida utilizzato poi dai piloti durante i Gran Premi di MotoGP.

In queste immagini, Valentino Rossi gira sul suo circuito di casa insieme a Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia, i due suoi pupilli che hanno già raggiunto la classe regina del Motomondiale, ma anche con i giovani del suo Sky Racing Team VR46, che ne difendono i colori nelle categorie inferiori Moto2 e Moto3.

