Il 18 aprile 2004 in Sudafrica andò in scena una delle lotte più belle avvenute tra Valentino Rossi e Max Biaggi in MotoGP. Una gara rimasta nella storia.

Valentino Rossi e Max Biaggi hanno dato vita a tanti bei duelli nella classe 500/MotoGP. Ci sono state molte lotte avvincenti tra i due piloti italiani, capaci di emozionare milioni di tifosi.

Il 18 aprile del 2004, esattamente sedici anni fa, andava in scena il Gran Premio del Sudafrica ed era il primo appuntamento di quel campionato MotoGP. La grande novità era rappresentata dal trasferimento del Dottore in Yamaha, una grande sfida dopo gli anni di dominio in sella alla Honda.

Quel giorno Rossi fu capace di vincere all’esordio con la M1, ma a rendergli il successo difficile fu proprio Biaggi. Il romano, in sella alla Honda del team Pons, ingaggiò una battaglia emozionante con il connazionale. Tanti sorpassi e un esito incerto fino alla fine praticamente. Poi Valentino riuscì ad arrivare primo al traguardo, ma quel duello sul circuito di Phakisa (vicino a Welkom) è rimasto nella storia per tanti motivi.

Oggi Biaggi su una storia Instagram ha ricordato quell’epica lotta contro Rossi di sedici anni fa in Sudafrica. Una grande gara che tuttora viene ricordata con piacere, fu una bella giornata per il motociclismo.