Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 18 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. A partire dal tardo pomeriggio aumenta la nuvolosità, specie al Centro-Sud, con piogge sparse al confine tra Abruzzo e Lazio e sulla Sardegna. Le temperature minime restano stabili e comprese fra 10 e 15 gradi.

Domenica 19 aprile cieli nuvolosi sulle Alpi di confine, lungo il versante tirrenico e in Sardegna, ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature massime subiranno un lieve aumento e oscilleranno fra 21 e 26 gradi, con punte quasi estive in Lombardia. Ma dal pomeriggio cambiano gli scenari, con rovesci diffusi inizialmente sul Centro Italia, poi anche sul Nordovest e nella notte su Sardegna e Sud Italia. Un vortice ciclonico provocherà tempo instabile e un calo repentino delle temperature.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Si registra ancora vento forte sulla A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto sud e Fadalto. Venti sostenuti anche in A6 Torino-Savona tra Millesimo e Altare.

A Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova chiuso il tratto tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Ovest fino alle 06:00 del 20/04/2020 e tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 06:00 del 20/04/2020 per lavori in corso. Entrata consigliata verso Milano: Genova Bolzaneto.

Sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.