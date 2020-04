Horacio Pagani ha istituito il movimento seguito dall’hashtag #StayInYourGarage in cui invita tutti a condividere cosa c’è dentro i propri garage.

Nel tentativo di mantenere vivo l’entusiasmo per le auto, Horacio Pagani ha creato un video in cui ci chiede di rimanere nei nostri garage ma di condividere le macchine che ci rendono felici. Il movimento è seguito dall’hashtag #StayInYourGarage. Pagani ha chiesto di creare un video su tutto quello che c’è nel vostro garage per poterlo condividere sui canali sociali. A meno che non vi possiate permettere una Pagani, questa è probabilmente la migliore occasione per entrare nel loro canale youtube. Se volete vedere il modo migliore per creare uno di questi video, Horacio vi mostra come si fa.

Horacio Pagani è il fondatore dell’azienda automobilistica Pagani che costruisce alcuni delle più grandi hypercars del mondo. Pagani è nato in Argentina, dove ha sviluppato un profondo interesse sia per le auto che per l’ingegneria. Questa passione lo ha portato a trasferirsi in Europa dove ha lavorato prima alla Renault e poi alla Lamborghini.

La storia racconta che Pagani ha iniziato a spazzare i pavimenti della Lamborghini e ha concluso il suo mandato da ingegnere capo. Pagani lasciò la Lamborghini dopo un disaccordo sull’investimento in un’autoclave per la produzione di componenti in fibra di carbonio. Pagani ha poi acquistato una propria autoclave e ha avviato la sua prima azienda, la Modena Design, che si occupa di componenti in fibra di carbonio per la Formula 1. Dopo il successo del suo studio di design, Pagani ha realizzato il suo sogno di fondare una propria azienda automobilistica e il resto è storia automobilistica.