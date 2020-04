Juan-Manuel Correa, protagonista del terribile incidente di Spa con il compianto Hubert tornerà al volante di una monoposto domenica sera.

Lo farà in maniera virtuale, è vero, ma sapere che il pilota di Quito potrà tornare a combattere contro altri colleghi a 8 mesi di distanza da quel terribile crash che dapprima lo ha visto in bilico per la vita a causa di problemi polmonari e poi per una gamba che, nelle prime fasi, i medici davano per persa, regala comunque speranza, specialmente in un momento tanto difficile come quello che sta vivendo il mondo ora.

Ebbene, per la prima volta dal tragico weekend dell’Ardenne dello scorso anno, Correa sarà protagonista di un GP, quello della Cina nell’ormai nota serie F1 Esports Virtual Grand Prix, sorta per compensare il vuoto lasciato sui circuiti dall’emergenza Coronavirus.