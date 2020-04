Domani terzo GP del campionato virtuale di F1 in Cina: contro Charles Leclerc, che ha portato la Ferrari alla vittoria in Australia, anche Ciro Immobile

Torna in pista la Formula 1, anche se solo virtualmente. Domani, domenica 19 aprile, alle ore 20:30 è infatti in programma il terzo dei Gran Premi organizzati alla PlayStation dal massimo campionato automobilistico, negli stessi weekend in cui sarebbero stati in programma quelli reali in base al calendario originario.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

La prima tappa è andata in scena il 22 marzo sulla pista digitale del Bahrein, la seconda a Melbourne il 5 aprile e ha visto la vittoria di Charles Leclerc. Il terzo appuntamento si disputerà sul tracciato cinese di Shanghai, ricostruito al simulatore, sulla durata di 28 giri, e vedrà di nuovo il Piccolo principe della Ferrari al via, impegnato a difendere il successo ottenuto nell’ultima uscita.

Al suo fianco, sulla seconda Rossa, non ci sarà più suo fratello Arthur, bensì un altro allievo della Driver Academy di Maranello, il 21enne pilota britannico di Formula 2 Callum Ilott. Contro di loro si sfideranno anche molti altri piloti veri di F1: George Russell e Nicholas Latifi (Williams), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren) e Alex Albon (Red Bull).

Charles Leclerc contro Ciro Immobile

Ma non solo. Tra i protagonisti sono attesi anche personaggi della tv, celebrità e campioni di altri sport, calcio compreso. Uno di questi è molto conosciuto dal pubblico italiano: si tratta dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile, che sarà anche lui sulla griglia di partenza simulata, insieme al portiere del Real Madrid Thibaut Courtois. Tutti i protagonisti della gara saranno collegati dalle proprie case e la corsa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e in streaming online sui canali YouTube, Facebook e Twitch della Formula 1. Per cercare di venire incontro a chi ha meno esperienza con il videogame ufficiale F1 2019, le vetture avranno assetto e performance uguali fra loro e danni limitati.

La gara sarà preceduta dalla Pro Exhibition Race, che vedrà invece impegnati i gamer professionisti della F1 eSports Series. Per la Ferrari correranno il campione del mondo virtuale in carica David “Tonzilla” Tonizza ed Enzo Bonito. Questa corsa dimostrativa avrà una durata di 14 giri.