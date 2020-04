Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 17 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli soleggiati su tutta la Penisola grazie ad una vasta area di alta pressione che verrà supportata da correnti calde nord africane, provocando un aumento delle temperature in condizioni di stabilità atmosferica. Sterili addensamenti in transito tra Sicilia occidentale e Sardegna ma senza fenomeni. Le temperature massime oscillano fra 19 e 24 gradi. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità sull’intero litorale tirrenico, con banchi di nebbia serali sulle zone pianeggianti fra Campania e bassa Toscana.

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

A Nord di Genova sulla Diramazione A26-A7 Predosa-Bettole (Km 0 – direzione: Autostrada dei trafori) chiuso al traffico Bivio Diramaz. A26-A7/A26 Trafori fino alle 11:00 del 17/04/2020 provenendo da Autost. Milano-Genova verso Genova Voltri per lavori. In A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 0 – direzione: Genova Voltri) chiuso il tratto tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia fino alle 11:00 del 17/04/2020 per lavori in corso.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.