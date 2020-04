Un guidatore ubriaco al volante di una Suzuki Swift decolla su una rotonda e si schianta nel cimitero dopo 60 metri di volo: è accaduto a Pasqua in Polonia

Una Suzuki Swift grigia che giunge a folle velocità, circa 130 km/h, verso una rotonda, non riesce a rallentare, decolla e si alza in volo di oltre sette metri. Questa è l’incredibile scena che ha ritratto una telecamera di sicurezza in Polonia nel giorno di Pasqua, poi finita sui social network dove è comprensibilmente diventata virale.

Protagonista, riferiscono le cronache locali, un 41enne che stava guidando in stato di ebbrezza. Non essendosi accorto dell’approssimarsi di una rotonda, è andato dritto in piena velocità, e i muretti ad angolo acuto hanno agito come delle rampe di lancio. L’auto è atterrata solo oltre 60 metri più avanti, in un cimitero, dopo aver colpito un albero che si è spezzato a metà.

Al termine del volo è rimasto solo un rottame distrutto e irriconoscibile, e i soccorritori giunti tempestivamente sul posto hanno dovuto segarla a metà con l’utilizzo di macchinari idraulici per riuscire a tirare fuori il guidatore. L’uomo è stato subito ricoverato in ospedale e non sono ancora stati resi noti ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni. Ciononostante si sa che non ha mai perso coscienza e non è in pericolo di vita.