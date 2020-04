Maverick Vinales dona una somma di denaro ad un centro per anziani in modo da poter effettuare test Covid-19.

La stella Yamaha Maverick Vinales continua ad impegnarsi attivamente nella battaglia contro il Covid 19. Qualche settimana fa ha avviato una raccolta fondi da destinare a due ospedali di Girona, impegnati nell’accogliere e curare i malati di Coronavirus della regione. Attualmente in Spagna si registrano 185mila casi e circa 18mila decessi, secondo Paese maggiormente colpito dopo gli Stati Uniti.

Il pilota di Figueres, che in passato ha già sostenuto la lotta contro malattie come il cancro con donazioni generose, ha aiutato il presidio medico ospedaliero universitario Josep Trueta e l’ospedale de Santa Caterina. Ora la star Yamaha sta anche aiutando una casa di cura a Girona, come conferma la struttura Residencia Europalau su Facebook. Con una generosa donazione ha permesso alla struttura di svolgere regolarmente test Covid 19.

Come parte della sua prima donazione agli ospedali, il 25enne aveva detto a Diari de Girona: “La salute è la cosa più importante. Stiamo cercando di supportare le nostre comunità con tutti i mezzi a nostra disposizione e ora stiamo esaminando come possiamo aiutare altri ospedali”. Maverick Vinales è stato di parola e spera di tornare quanto prima in pista. Nell’attesa si accontenta del suo secondo posto nella recente gara eSports della MotoGP sul Red Bull Ring, seduto comodamente nella sua casa di Andorra. Il pilota ufficiale Yamaha si tiene in forma per essere pronto per un possibile inizio di stagione. “Usciamo il meno possibile, solo per gli acquisti”, ha dichiarato il vincitore del GP 23 volte. E intrattiene i suoi fan mostrando le sue tute…