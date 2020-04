Il Coronavirus porterà importanti cambiamenti anche in F1. In particolare sono destinati a sparire gli stipendi da urlo dei piloti.

In effetti i 40 milioni di euro incassati da uno come Sebastian Vettel, ormai da qualche stagione non meritevole di tale cifra, sono eccessivi pure chi ritiene che certi lavori vadano ben pagati. Vero è che il rischio nel Circus è elevato, non solo per quanto concerne la pericolosità in sé dello sport, ma altresì per l’alto rischio di rimanere disoccupati. Tuttavia quanto sta accadendo in questi mesi a causa del Covid-19 non potrà non sconvolgere ogni cosa.

Ecco dunque che sempre più forte si sta facendo la richiesta di tagliare di netto i salari da mille e una notte dei driver. Nella fattispecie a creare più disagio in un momento in cui mezzo mondo sta sprofondando nel nulla economico, senza dimenticare l’allarme sanitario, sarebbero i “cachet” del ferrarista, del sei volte campione della Mercedes Lewis Hamilton e di Daniel Ricciardo, passato dalla Red Bull alla Renault con lo status da big.

E proprio con un velato pensiero all’australiano reclutato lo scorso anno in squadra, che il manager transalpino ha tirato una stilettata delle sue a chi le corse di F1 le anima, chiamando a gran voce un’interessante introduzione. Un po’ come succederà dal 2021 con il budget cap, per Abiteboul anche il guadagno dei corridori dovrebbe essere limitato.