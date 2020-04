L’impresa di un veterano di guerra inglese ha particolarmente commosso Lewis Hamilton, tanto che il pilota Mercedes gli ha reso omaggio su Twitter.

Per la verità il suo gesto ha emozionato non solo il driver di Stevenage ma l’intero Regno Unito. Di chi stiamo parlando? Parliamo del Capitano Tom Moore, 99 primavere sulle spalle, che ha deciso di festeggiare la cifra tonda in un modo decisamente particolare. Lo scorso 10 aprile sulle proprie piattaforme sociali ha lanciato una sfida per dare una mano all’NHS che, come tutti i sistemi sanitari del mondo, si sta dando un gran da fare per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

I’m Captain Tom Moore, war veteran, 99 years of age (soon to be 100) and I’m walking for the NHS to raise money for our heroes.https://t.co/M1dkvoV3kE — Captain Tom Moore (@captaintommoore) April 10, 2020

“Camminerò per il servizio sanitario nazionale per raccogliere fondi per i nostri eroi”, si legge. In pratica l’uomo avrebbe dovuto compiere 100 giri all’interno del suo giardino di casa che misura 25 metri con l’obiettivo di raccogliere 1000 sterline. Detto fatto. Senza troppa fatica il coraggioso quasi centenario ha completato l’opera e ben prima della scadenza che si era posto, ovvero il 30 aprile, data del suo compleanno. Ma c’è di più. Trascinati dalla sua forza, i connazionali hanno risposto in massa alla chiamata e dopo 6 giorni la cifra ha toccato i 13 milioni di sterline.

Ad oggi le generazioni più anziane sono quelle che stanno pagando maggiormente il prezzo del Covid. Ecco perché quanto fatto dal veterano con spirito altruista non può lasciare indifferenti.

“Che leggenda”, ha commentato Ham. “E’ un’ispirazione totale. Sono davvero colpito da quanto è riuscito ad ottenere. Congratulazioni. E’ un grande insegnamento per tutti”.

What a legend! Captain Tom Moore is a total inspiration, raising over £13million for the NHS by walking 100 laps of his garden. I am blown away by his amazing achievement. Congratulations Captain Tom, we could all learn something from you! pic.twitter.com/KoglN5YNeO — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) April 16, 2020

Chiara Rainis