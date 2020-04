Ducati e LEGO avviano una partnership per la realizzazione di un modello in scala della V4 R. Sarà in vendita a partire dal 1 giugno prossimo a 59,99€.

Ducati e LEGO hanno siglato un accordo di collaborazione per il lancio di una serie di modelli di moto in scala ispirati all’attuale linea Borgo Panigale. La prima edizione non poteva che essere riservata alla Ducati Panigale V4 R, che già ha la sua versione Lego Technic con molteplici funzioni e dettagli unici.

La moto di serie più potente mai prodotta da Ducati, in grado di erogare 234 CV a 15.000 giri / min. La sportiva emiliana diventa un modello da costruzione e collezione costituito da 646 pezzi, con una lunghezza di 32 cm, un’altezza di 16 cm e 8 cm di larghezza. Non si tratta di un modello fisso: le gomme, lo sterzo e le sospensioni simulano i reali movimenti della moto, mentre elementi come il cavalletto, il sistema di scarico, i dischi dei freni o il cruscotto sono una rappresentazione fedele delle parti originali.

La Panigale V4 R LEGO Technic introduce anche, per la prima volta, un esclusivo cambio azionabile a due velocità, un sistema di trasmissione che attiva il movimento degli ingranaggi interni del suo motore V4. Sarà in vendita a partire dal 1 giugno prossimo a 59,99€. “Siamo stati tutti bambini e fan di LEGO e penso che sia facile capire che questo nuovo accordo di licenza tra Ducati e il Gruppo LEGO è come un sogno diventato realtà – ha dichiarato Alessandro Cicognani, Director of Licensing di Ducati -. Due eccellenze che condividono gli stessi valori di dedizione, passione e attenzione ai dettagli si uniscono per dare vita a un’esperienza unica. La nostra speranza è che la Ducati Panigale V4 R LEGO Technic possa riunire, emozionare e divertire bambini e genitori, ma anche tutti i fan che circolano ogni giorno in moto”.