Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 16 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni grazie all’anticiclone subtropicale. Sterili velature in transito su Sicilia e Sardegna ma senza fenomeni. Temperature massime fra 19 e 24 gradi. La stabilità durerà ancora per poco dal momento che nel week-end si prevedono piogge primaverili sparse, pur conservando temperature miti.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Nell’area di Milano sulla A8 Milano-Varese (Km 3.2 – direzione: Milano) coda tra Milano Nord e Fiera Milano per regolazione traffico puntuale.

A Genova in A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 101 – direzione: Genova) scorta veicoli tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per verifica tecnica. Sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 3.2 – direzione: Gravellona Toce) scorta veicoli tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per verifica tecnica.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 21.35 – direzione: Napoli) l‘uscita di Torre Annunziata Est e’ chiusa al traffico fino alle 13:00 del 16/04/2020 provenendo da Salerno per lavori.