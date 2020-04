Nonostante siano entrambi veicoli a benzina, la Hyunday Tucson e la Peugeot 3008 si batteranno all’ultimo centimetro in questa gara d’accelerazione.

La Peugeot 3008 e la Hyundai Tucson sono solo tra i molti veicoli utilitari crossover che si possono acquistare oggi sul mercato – almeno nella maggior parte dei mercati del mondo.

Sebbene uno sia francese e l’altro coreano, entrambi i crossover hanno un tratto in comune: entrambi hanno opzioni per i motori diesel, che li rendono una scelta valida soprattutto nei mercati in cui il carburante diesel è più economico della benzina.

Ora, se siete un normale acquirente di auto, potreste chiedervi quale di questi due è più veloce – non che importi perché, in realtà, se volete auto veloci, perché scegliere un veicolo diesel?

Ma d’altra parte, per soddisfare la curiosità di alcuni, i nostri colleghi di Motor1 Turkey hanno organizzato una gara di accelerazione tra la 3008 e Tucson. Vediamo prima le differenze in bianco e nero.

La Hyundai Tucson è dotata di un motore turbodiesel CRDi da 1,6 litri che produce 134 cavalli e 320 Newton-metri di coppia. La potenza viene inviata a tutte e quattro le ruote tramite una trasmissione a doppia frizione a 7 marce.

La Peugeot 3008, invece, è alimentata da una centrale turbodiesel BlueHDi da 1,5L che eroga numeri simili alla Tucson con 130 CV e 300 Nm di coppia. Ha una trasmissione a ruota anteriore e utilizza un convenzionale cambio automatico a 8 velocità. In particolare, il crossover francese è più leggero di 350 chilogrammi rispetto alla Tucson a trazione integrale.

Con il vantaggio di peso rispetto alla Tucson, la 3008 può vincere sul vantaggio di potenza del coreano? Guardate il video in fondo a questa pagina per scoprirlo.