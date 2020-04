Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 16 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni su ogni regione della Penisola, pur con qualche stratificazione alta sulle Isole maggiori e al confine tra Toscana e Lazio. Le temperature minime restano stabili e oscilleranno fra 6 e 11 gradi, mentre raggiungeranno punte di 14 gradi su Sicilia e Sardegna.

Venerdì 17 aprile cieli ampiamente soleggiati da Nord a Sud e temperature massime in leggero rialzo, comprese fra 20 e 25 gradi. Possibile qualche qualche addensamento marittimo sulle coste liguri e tirreniche centro-settentrionali. Nel week-end proseguirà il tempo stabile con temperature miti, pur con un leggero aumento della nuvolosità sul versante tirrenico e l’Italia centrale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Leggi anche -> Coronavirus, restrizioni fino al 3 maggio: sanzioni salate per i trasgressori

Non ci sono zone critiche da registrare in queste ore. Gli italiani si stanno rivelando alquanto rispettosi delle regole, nonostante sulle strade cittadine si registrino ancora molte denunce per violazione degli obblighi di quarantena o spostamenti per validi motivi.

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta gli italiani hanno rinunciato ad uno dei riti collettivi più praticati. Lunedì in Albis ha visto un record di multati, ma tutto sommato le diminuzioni di traffico rispetto alle feste pasquali precedenti sono state ovunque altissime, con punte addirittura superiori, a Pasquetta, al 90%.