Charles Leclerc si è lasciato andare ad un bel ricordo del passato, quando era solo un bambino e conobbe Michael Schumacher.

Charles Leclerc in breve tempo è diventato un vero e proprio beniamino della tifoseria ferrarista. Nella prima stagione con la tuta rossa il giovane monegasco ha messo insieme 2 successi e diversi podi, ma soprattutto 7 pole (secondo miglior risultato per un esordiente in Ferrari dopo le 9 conquistate da Lauda al suo primo anno).

In tanti sono pronti a scommettere che il giovane driver nei prossimi anni vincerà il titolo e lotterà alla pari con l’altro grande talento della F1: Max Verstappen. Eppure la Ferrari sembra essere sempre stata nel destino di Leclerc, che sin dalla tenera età ha sempre tifato per la Rossa.

Grazie al suo grande amico Bianchi il monegasco è entrato a far parte della famiglia di Maranello sin da giovanissimo e la Ferrari lo ha letteralmente allevato e coccolato sino a portarlo nel team nella passata stagione dove ha raccolto ottimi risultati.

I was testing on the karting track, Michael was testing on the F1 track. He signed our overalls, talked to us for a little bit before going back inside the pits. Definitly a special moment.

I never thought I would be driving for the same team he was driving for back then. 🔴 pic.twitter.com/ZOQU6xgai8

