Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 15 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sull’Italia si registra un netto rinforzo dell’anticiclone che elargisce tempo stabile e cieli ampiamente soleggiati su tutta l’Italia. Nuvole in transito tra Calabria e Sicilia, ma senza fenomeni. Le temperature massime sono comprese fra 16 e 21 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori. Venti tesi al Sud. In serata addensamenti sparsi su Sardegna e Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

All’altezza di Bologna in Tangenziale (direzione: Autostrada Milano-Napoli) l‘uscita di Svincolo 4 Via Triumvirato è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 15/04/2020 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 4 bis Aeroporto.

Vento forte in A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Porto e sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro-Mandela e Bivio A24/A25 Torano-Pescara.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.