Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 15 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sulla nostra Penisola ritorna l’anticiclone sub tropicale che richiamerà correnti più calde di provenienza nord africane e che si stanzierà sul bacino centrale del Mediterraneo. Il tempo sarà stabile con cieli sereni da Nord a Sud, salvo nuvole in transito tra Calabria meridionale e Sicilia orientale, ma senza fenomeni. Le temperature minime oscilleranno fra 6 e 10 gradi, punte fino a 14 gradi sulle Isole maggiori.

Giovedì 16 aprile ancora tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutti i settori, pur con qualche velatura sul Nordovest e su Sardegna meridionale. Temperature massime comprese fra 21 e 24 gradi al Nord, fra 16 e 21 gradi al Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

A Genova in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) tratto chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Sulla Tangenziale Bologna (direzione: Autostrada milano-napoli) l‘uscita di Svincolo 4 Via Triumvirato è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 15/04/2020 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 4 bis Aeroporto.

Vento forte in A25 Torano-Pescara tra Pescina e Torre de’ Passeri-Casauria e sulla A1 Roma-Napoli tra San Vittore e Bivio A1/A30 Caserta-Salerno.

A Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.