Dopo aver perso il mentore Stirling Moss, Lewis Hamilton piange la scomparsa di un giovane amico. Il toccante ricordo sulla pagina Instagram.

Non sono certo belle giornate quelle che sta vivendo il campione della Mercedes. Bloccato a casa come tutti per l’emergenza Coronavirus, l’inglese ha dovuto prima fronteggiare la morte del mitico vincitore di 16 GP di F1 con cui in anni recenti ha condiviso un rapporto quasi nonno- nipote per il forte legame di entrambi con il marchio di Stoccarda, e adesso quella dell’amico.

Today we say goodbye to Sir Stirling Moss, the racing legend. I certainly will miss our conversations. I am truly grateful to have had these special moments with him. Sending my prayers and thoughts to his family. May he rest in peace🙏🏾 pic.twitter.com/SDUAqxENHk

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) April 12, 2020