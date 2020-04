Audi A1 citycarver disponibile con un nuovo motore 1.5 TFSI da 150 CV. Scopri le prestazioni, le dotazioni di serie e i prezzi.

Audi A1 citycarver amplia la gamma con l’ingresso in listino della versione 1.5 (35) TFSI da 150 CV con cambio manuale a 6 marce o a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.Il crossover metropolitano avrà da oggi a disposizione un nuovo 4 cilindri da 1.498 cc in grado di erogare 150 CV e 250 Nm di coppia da 1.500 a 3.500 giri al minuto. Un surplus di energia che consentirà alla vettura dei quattro anelli di scattare da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e una top seed di 220 km/h.

Nuovo e più efficiente il progetto del propulsore con cilindri rivestiti al plasma, basamento in alluminio, collettore di scarico inserito nella testata e sistema di raffreddamento che consente una migliore gestione termica. La variante 1.5 (35) TFSI può contare su di un assetto rialzato di 40 millimetri, grazie alle sospensioni dall’escursione maggiorata di 35 mm e gli pneumatici dalla spalla più generosa., che elargiscono un livello di comfort degno di un modello di categoria superiore. Di serie anche i dischi freno con pinze verniciate in rosso, il sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select, il sound actuator e gli ammortizzatori regolabili.

Dotazioni e prezzi della Audi A1 citycarver

Di tutto rispetto il sistema d’infotainment, con un quadro strumenti privo d’indicatori analogici e, al top della gamma, dall’Audi virtual cockpit e dal sistema di navigazione MMI plus. Quest’ultimo consta di uno schermo touch ad alta risoluzione da 10,1”. In alternativa, il guidatore può ricorrere al comando vocale. I sistemi di assistenza alla guida, che includono il cruise control adattivo e l’ausilio al parcheggio, sono ereditati dai modelli Audi di categoria superiore. Di serie l’Audi pre-sense front con rilevamento dei pedoni e dei ciclisti, così come il Lane departure warning e il sensore luci/pioggia.

La gamma colori della Audi A1 citycarver è composta da dieci tinte, accessibili senza sovrapprezzo per le versioni Admired e Identity contrast, mentre il tetto, a contrasto, è disponibile nelle varianti nero Mythos e grigio Manhattan. Audi A1 citycarver 1.5 (35) TFSI 150 CV è disponibile con prezzi da 27.450 euro per la versione con cambio manuale e da 29.300 euro per la variante con trasmissione S tronic.