Valentino Rossi potrebbe presto decidere di accelerare i tempi e rinnovare sino al 2021. Tante le motivazioni che lo spingerebbero a farlo.

Negli ultimi mesi si è spesso discusso della possibilità di rivedere o meno Valentino Rossi nella prossima stagione in MotoGP. Il Dottore ha dichiarato più volte che durante la pausa estiva avrebbe fatto sapere la propria decisione sul futuro. L’unica cosa certa ad oggi è che se continuerà non sarà con il team ufficiale Yamaha bensì con quello clienti Petronas pur mantenendo un trattamento da ufficiale.

L’impressione però, sempre più pressante è che Valentino non terminerà la propria avventura in MotoGP in questo 2020. Per prima cosa troppe incognite aleggiano su questa stagione che potrebbe addirittura saltare completamente. In ogni caso, anche qualora dovesse partire questo campionato, sarà quasi certamente monco di diverse gare. Insomma il Dottore non avrebbe quindi la possibilità di farsi quell’ultimo “giro di campo” che si sarebbe meritato prima di salutare il mondo delle corse e i suoi fan.

Anche la Dorna vorrebbe il rinnovo del Dottore

Inoltre il Team Petronas non potrà attendere le sue decisioni in eterno e con l’inizio del campionato che viene spostato sempre più in avanti è lecito attendersi che la firma sul nuovo contratto possa arrivare ben prima delle 7-8 gare di cui ci aveva parlato ad inizio anno Valentino Rossi.

Infine, ma non per questo meno importante, c’è l’aspetto economico da tenere in considerazione. Piaccia o meno Valentino con il suo brand crea un indotto economico alla MotoGP enorme e come già ampiamente discusso il suo ritiro porterebbe ad una perdita di ricavi per tutto il movimento molto pesante. Naturalmente, visti già i problemi che in questo momento sta affrontando il Motomondiale a causa del coronavirus, pensare di sottrarre direttamente o indirettamente altri soldi a tutto il movimento con il ritiro di Rossi non è una cosa che fa saltare di gioia la Dorna che sicuramente appoggia il rinnovo del Dottore. La sua uscita di scena in questo particolare momento infatti porterebbe a risvolti davvero pesanti dal punto di vista economico per il circus.

Antonio Russo