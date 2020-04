Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 14 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli soleggiati sul Nord Italia, instabile al Centro-Sud, con rovesci maggiormente insistenti lungo la fascia adriatica e appenninica. Assenza di fenomeni su Calabria e Isole maggiori. Le temperature massime subiscono un primo calo al Sud, dove oscilleranno fra 17 e 21 gradi, di poco superiori al Nord, su Sicilia e Sardegna. Dal tardo pomeriggio fenomeno in esaurimento ovunque. Venti forti settentrionali con mari fino a molto mossi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Nell’area autostradale di Bologna sulla Tangenziale (direzione: Autostrada Milano-Napoli)

l’uscita di Svincolo 4 Via Triumvirato è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 15/04/2020 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 4 bis Aeroporto.

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 209.8 – direzione: Milano) l‘uscita di Sasso Marconi è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 14/04/2020 provenendo da Firenze per lavori.

Vento Forte sulla A14 Bologna-Ancona tra Forlì e Cesena e pioggia tra Cattolica e Fano.

Pioggia intorno alla Capitale: in A24 Roma-L’Aquila-Teramo tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM, in A1 Diramazione Roma nord – GRA tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A., sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A., in A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Porto.

Maltempo anche sulla A14 Ancona-Bari tra Civitanova Marche e Vasto sud e sulla A25 Torano-Pescara tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto.