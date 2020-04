Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 14 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Continua a piovere sul medio-basso Adriatico e sull’Appennino meridionale, tempo più stabile altrove, salvo qualche piovasco tra bassa Toscana e alto Lazio. In serata fenomeno in esaurimento ovunque, persisterà qualche debole pioggia notturna sul Salento. Le temperature minime saranno comprese fra 7 e 12 gradi, di poco superiori in Sicilia.

Mercoledì 15 aprile sarà una giornata ampiamente soleggiata da Nord a Sud, salvo sterili addensamenti in transito fra Calabria e Sicilia. Le temperature massime subiranno un lieve calo e oscilleranno fra 15 e 20 gradi, leggermente superiori in Sardegna. Da domani sera l’anticiclone sub tropicale tornerà sull’Italia portando correnti più calde nord africane sul bacino centrale del Mediterraneo. Fino alla vigilia del week-end sarà garantito bel tempo e temperature più elevate.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Tra Venezia e Padova pioggia sulla A27 Venezia-Belluno tra Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre e Nodo A27/A28 Conegliano-Portogruaro. Vento forte sulla A13 Bologna-Padova tra Villamarzana e Bivio A13/A4 Torino-Trieste.

A Bologna in Tangenziale (direzione: Autostrada milano-napoli) l‘uscita di Svincolo 4 Via Triumvirato resta chiusa al traffico fino alle 18:00 del 15/04/2020 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 4 bis Aeroporto. In A1 Bologna-Firenze (Km 209.8 – direzione: Milano) chiusa l‘uscita di Sasso Marconi fino alle 18:00 del 14/04/2020 provenendo da Firenze per lavori.

Sulla A24 Roma-Teramo nebbia a banchi tra Valle del Salto e San Gabriele-Colledara con visibilità 70 metri. Sulla A14 Ancona-Bari pioggia tra Civitanova Marche e Poggio Imperiale.