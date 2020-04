Una jet privato è stato trasformato in limousine omologata per uso stradale. La vettura sarà messa all’asta nel mese di maggio.

La Limo-Jet è un’auto perfetta per chi ama volare. È in parte un jet privato in parte una limousine, tutto completamente legale e omologato per uso stradale. La Mecum Auction Company, leader di auto da collezione, motociclette d’epoca e antiche e molto altro, metterà la Limo-Jet all’asta a giugno.

Per trasformare questo velivolo in un veicolo da strada ci sono volute 40.000 ore di lavoro in due anni ed è ora una limousine lunga 42 piedi e larga 8 (senza ali) con un sacco di chicche all’interno.

Dan Harris e il suo team hanno lavorato sodo per progettare un telaio personalizzato abbastanza forte da supportare la fusoliera in alluminio dell’aereo. Dopo di che il Learmousine, come è stato chiamato, aveva bisogno di un sistema elettrico e di una sospensione completa per diventare un’auto. Quindi, gli ingegneri hanno iniziato a sviluppare l’elettronica e le sospensioni da zero.

Lateralmente monta ancora i suoi motori a turbina, ma sono stati sostituiti con un sistema di altoparlanti per imitare il suono del jet di un vero motore a turbina quando la limousine è in movimento. Il cuore pulsante è un motore per camion Chevrolet V-8 da 8,1 litri montato in posizione centrale e in grado di erogare 400 CV. Ci sono 18 posti a sedere con sedili in pelle cucita con diamanti, con all’interno un centro di ristoro e molti portabicchieri. L’intrattenimento sarà fornito da un sistema audio / visivo da 17.000 watt Showtime Audio che dispone di una TV al plasma da 42 pollici e una pletora di altoparlanti dentro e fuori.

The Learmousine verrà assegnata con un’asta in programma dal 12 al 17 maggio all’Indiana State Fairgrounds. L’offerente vincitore riceverà anche un rimorchio Iron Bull da 44 piedi progettato per trasportare il jet e una Chevrolet Silverado 2500HD del 2015 per trainare la limousine. Non resta che accendere il motore e mettere le ali.