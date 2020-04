La Williams chiede un prestito a Michael Latifi, padre del suo pilota Nicholas Latifi, per avere i fondi necessari per ripartire dopo la crisi

La Williams è attualmente il team più piccolo della Formula 1, dunque anche quello in maggiori difficoltà economiche, specialmente in questo periodo di pandemia e di assenza di gare. In suo soccorso, per garantirle la sopravvivenza, è intervenuto Michael Latifi, miliardario canadese e padre di Nicholas Latifi, pilota che in questa stagione dovrebbe fare il suo esordio nel massimo campionato automobilistico proprio con la stessa squadra di Grove.

Attraverso la sua società Latrus Racing Corporation, infatti, Latifi Senior ha concesso un prestito alla Williams, garantito da un’ipoteca sulle strutture dello stesso team, compresa la collezione di monoposto storiche. La notizia è contenuta nei documenti della Camera di commercio inglese ed è stata rivelata dall’agenzia di stampa Reuters, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli finanziari.

Prestiti alla Williams per ripartire

Essendo giunta al decimo e ultimo posto consecutivamente nelle ultime due stagioni, la squadra fondata da Sir Frank Williams si è infatti trovata in crisi dal punto di vista economico tanto da essere stata costretta a vendere il reparto di ingegneria avanzata lo scorso dicembre.

“A seguito di quell’operazione abbiamo iniziato un processo di rifinanziamento”, ha spiegato la team principal Claire Williams ai microfoni del sito specializzato internazionale Motorsport. “Ora lo abbiamo concluso con una serie di prestiti, che ci forniranno le risorse di cui abbiamo bisogno per andare avanti”. Un’altra azienda di proprietà di Latifi, la Sofina Foods, figura inoltre tra gli sponsor della squadra britannica.