Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 13 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola, pur con velature in transito soprattutto al Nord e sull’alto Tirreno. Temperature massime in lieve flessione e comprese fra 19 e 24 gradi. A partire dal tardo pomeriggio prime piogge diffuse tra Liguria e Toscana, a partire dalla notte anche sulle Marche e il resto del Centro Italia. Venti deboli di Scirocco. Mari da mossi fino a molto mossi nei bacini occidentali, da poco mossi a mossi gli altri. Nella giornata di domani si prevede instabilità al Centro-Sud, più stabile e soleggiato al Nord.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Leggi anche -> Nuove regole per gli spostamenti: sanzioni da 400 a 3.000 euro

Su tutto il territorio nazionale sono in corso posti di blocco serratissimi, sin dalla giornata di sabato. 12.500 gli italiani sanzionati nella giornata di sabato 11 aprile per aver violato le prescrizioni sul contenimento del Coronavirus: 12.514 non hanno rispettato i divieti anti-contagio, 104 hanno dato false dichiarazioni e 53 hanno violato la quarantena. Complessivamente 280.717 le persone controllate dalle forze dell’ordine, secondo i dati del Viminale.

Non si segnala nessuna criticità sulle Autostrade per l’Italia. Molti gli italiani che hanno provato a raggiare i controlli dirigendosi verso le località di montagna e campagna anzichè seguendo le direttrici verso le località di mare. Ma le forze dell’ordine sono al lavoro anche con i droni per stanare eventuali trasgressori.