La casa di tuning ABT ha messo le mani su due mostri sacri della gamma delle Audi per spingerle al limite. Guardate questo video.

A meno che le case automobilistiche non siano tutte d’accordo a limitare la potenza in cavalli, come hanno fatto le case automobilistiche giapponesi tra il 1989 e il 2004, quando tutte le auto nazionali erano limitate a 276 CV, le guerre per la potenza in cavalli non finiranno mai. La scena del tuning è rilevante quando si tratta dell’insaziabile sete di potenza che alcuni clienti hanno, e anche se le auto ad alte prestazioni di oggi hanno una potenza significativamente maggiore rispetto ai loro predecessori, la gente vuole ancora di più.

Prendiamo ad esempio la RS6 Avant originale di quasi vent’anni fa, che doveva accontentarsi di “soli” 444 CV, mentre il suo equivalente moderno eroga ben 591 CV. ABT ha alzato questi numeri a 730 CV per un’edizione speciale, limitata a 125 esemplari modificati. Svelata all’inizio del mese, la RS6-R sta ora facendo il suo debutto video per gentile concessione di Motor1.com, collaboratore di lunga data di Auditography. Ha anche avuto il privilegio di essere tra i primi a mostrare il cugino più elegante della Avant, la RS7 Sportback, ora soprannominata RS7-R dopo aver ricevuto il trattamento aftermarket.

Entrambe le auto viaggiano su ruote da 22 pollici e sono dotate di un sistema di scarico quadruplo mentre condividono la stessa vernice Daytona Gray Pearl Effect abbinata a un involucro speciale. Parlando del modello a tetto lungo, il video qui sopra contiene anche un sguardo onboard che si concentra sul quadro strumenti digitale per darci un’idea del tipo di prestazioni offerte dalla Avant definitiva.

La RS6-R ha impiegato solo 3,27 secondi per raggiungere i 100 km/h e 10,44 secondi per i 200 km/h. ABT dice che la sua Avant potenziata può raggiungere quasi 321 km/h senza fatica, che è più di quello di cui avrete mai bisogno da un’auto con sedili posteriori e un’area di carico enorme. Naturalmente, l’RS7-R ha pubblicato quasi gli stessi numeri di prestazioni nel mondo reale, dato che è in gran parte la stessa auto.

Tenete presente che queste non sono le Audi più potenti create da ABT, in quanto quel titolo appartiene alla RS6-E Hybrid, un modello elettrificato da 1.018 cavalli.