Abbiamo visto tante volte gare di accelerazione tra SUV ma questa volta le auto si sfideranno ad un’incredibile tiro alla fune.

I SUV che combattono l’uno contro l’altro nelle gare di accelerazione sono diventati uno spettacolo comune, al punto che alcuni potrebbero dimenticare che queste enormi macchine sono più adatte allo sporco che al marciapiede.

Allora, è confortante vedere una competizione diversa questa settimana proveniente da CarWow. Invece delle solite gare di accelerazione, quattro SUV si sono incontrati in un campo erboso per vedere chi ha la maggiore trazione e chi è più forte in una battaglia di tiro alla fune.

I concorrenti in questo video erano l’Audi Q7, la Volkswagen Touareg, la Toyota Land Cruiser e la Land Rover Discovery. Sembra una lotta leale, ma passiamo prima ai numeri.

L’Audi Q7 e la Volkswagen Touareg sono molto simili – costruite sulla stessa piattaforma e alimentate dallo stesso V6 turbodiesel da 3.0L che produce 286 cavalli metrici e 600 Newton-metri di coppia. La differenza, tuttavia, sta nel loro peso totale, dove il Q7 era di 95 chilogrammi più pesante del Touareg.

Ma, spoiler: entrambi i SUV tedeschi non hanno avuto alcuna possibilità contro la Land Rover Discovery. Proprio quando Mat Watson stava per arrendersi contro la Land Rover, ha tirato fuori un’altra carta per sfidare il SUV britannico: una Toyota Land Cruiser Invincible, altrimenti nota come Land Cruiser Prado in altri mercati.

Con un più debole quattro cilindri contro il Discovery, la Toyota può avere una possibilità in questo gioco di tiro alla fune? Guardate il video in calce a questa pagina per scoprirlo.