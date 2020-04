In questo periodo di quarantena cosa c’è di meglio di una bella sfida tra supercar in una pista?



La Chevrolet Corvette 2020 stock la Ford Mustang Shelby GT500 non sono davvero sullo stesso terreno quando si tratta di prezzi. Come tutti sanno, la Corvette C8 parte da meno di 60.000 dollari, mentre la Shelby GT500 di base è a 74.000 dollari – questo supponendo che si acquistino entrambe senza i pesanti ricarichi dei concessionari.

Ora, entrambe sono auto americane ad alte prestazioni e se siete indecisi tra una di queste, sarebbe un compito difficile scegliere tra queste due. Questo soprattutto se si acquista la Corvette con il pacchetto Z51 Performance Package, che porta la C8 più o meno vicino al prezzo della GT500.

Questa è proprio la situazione del video in calce. ‘Speed Phenom‘ di Youtube possiede sia una Mustang Shelby GT500 che una Corvette con pacchetto Z51, ed entrambe le auto avevano quasi lo stesso prezzo.

Abbiamo visto la GT500 e la Corvette andare testa a testa in una gara di accelerazione, tuttavia, molti hanno sostenuto che una gara del genere non era il modo migliore per confrontare entrambe le auto, ma piuttosto su una pista da corsa. Siamo d’accordo, quindi ecco un video per soddisfare la nostra curiosità.

Entrambe testate alla Willow Springs Raceway in California, il proprietario ci fornisce un’analisi approfondita di entrambe le auto. Il video inserito in calce a questa pagina può essere lungo, ma ne vale la pena.o.

Il problema è che la produzione di entrambe le auto è in fase di arresto a causa della crisi del coronavirus, quindi potreste dover aspettare prima di poter mettere le mani sul vostro nuovo giocattolo. Il lato positivo è che questo vi dà tutto il tempo di guardare i confronti online per aiutarvi nella vostra decisione.