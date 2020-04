La MotoGP, nell’attesa di scendere in pista, si mostra al videogame. Seconda gara di eSport e grande vittoria per Francesco Bagnaia.

Nell’assenza di ritrovare la MotoGP, quella vera, i piloti si sono dati un nuovo appuntamento per sfidarsi a colpi di joystick, questa volta sulla pista del GP d’Austria. Tra le grandi novità di questa esperienza pasquale c’erano Valentino Rossi e il team Ducati formato da Petrucci e Pirro che si sono iscritti alla gara.

Alla prima curva Tito Rabat ha steso quasi tutto lo schieramento frenando in ritardo. Sin dalle prime battute però si è subito capito che sarebbe stata una battaglia tra Vinales e Bagnaia per il successo. Alle loro spalle, invece, i fratelli Marquez si giocati il podio a colpi di sportellate.

Valentino Rossi, partito male, dopo qualche caduta ha cominciato a prendere confidenza con il joystick e si è ritrovato in 6a piazza a rincorrere Danilo Petrucci con il quale ha ingaggiato una battaglia a distanza. Nel finale però il Dottore è caduto nuovamente così come il pilota della Ducati e a quel punto entrambi sono stati passati da Quartararo. Proprio all’ultimo Petrux e il rider di Tavullia si sono scontrati nuovamente chiudendo rispettivamente 6° e 7°.

Get set for more! The #StayAtHomeGP 🏡 is BACK for #MotoGP Virtual Race 2! 🎮

Mark it in your calendars, we’re bringing the battle to you once again, this Sunday! 🔥 @motogpesport https://t.co/TqJKHkDerp

— MotoGP™🏡🏁 (@MotoGP) April 8, 2020