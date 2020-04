Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 12 aprile 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Domenica di Pasqua con il sole da Nord a Sud, pur con qualche addensamento sparso sugli Appennini meridionali. Temperature massimi stabili o in lieve locale aumento, comprese tra 21 e 26 gradi, punte di 28 gradi in Val Padana. A partire dal tardo pomeriggio nuvolosità in aumento sul Nordovest e su Sardegna, ma senza fenomeni degni di nota.

Dopo la Pasqua stabile il campo di alta pressione inizierà a perdere colpi, a causa di infiltrazioni di correnti più umide occidentali di provenienza nordatlantica che punterà sull’Europa sudoccidentale, che porterà un po’ di pioggia nei prossimi giorni sul versante tirrenico.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ricordiamo che le misure per contrastare l’emergenza Coronavirus si sono fatte più stringenti dopo l’ultimo decreto diramato dal governo Conte. Si può transitare da un Comune all’altro solo per comprovati motivi di salute o di lavoro e la normativa resterà in vigore fino al 3 maggio 2020.

Leggi anche -> Nuove regole per gli spostamenti: sanzioni da 400 a 3.000 euro

Su tutto il territorio sono disseminati posti di blocco, quindi si invitano tutti gli italiani a muoversi solo in caso di bisogno accertato e certificabile. A Belluno si segnala vento forte sulla A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto sud e Fadalto.

A Genova in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.