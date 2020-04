I fratelli Marquez si sono detti soddisfatti di questa nuova avventura nell’eSport anche se sperano presto di assaggiare il vero asfalto.

Marc Marquez e Alex Marquez hanno partecipato alla gara virtuale che si è tenuta in questa domenica pasquale. I due piloti spagnoli si sono disimpegnati bene chiudendo al 3° e al 4° posto. Alex però a differenza della prima gara dove aveva vinto non è mai riuscito ad essere competitivo per giocarsi il successo.

Il fratello più grande Marc, invece, sembra essere migliorato molto rispetto alla prima gara tanto che ha insidiato Alex dall’inizio alla fine per il podio perdendo l’opportunità di sopravanzarlo a causa di un errore negli ultimi giri.

Alex Marquez: “Pensavo di poter lottare per vincere”

A margine della gara virtuale Marc Marquez ha così affermato: “Così come nella prima gara, è stato davvero divertente correre con tutti. Siamo stati tra i primi cinque, quindi sono contento della costanza e siamo stati più vicini a dove vogliamo essere. La cosa più importante è che abbiamo fatto di nuovo un bello spettacolo per i fan. Ancora complimenti ad Alex per il podio”.

Anche Alex Marquez, che è giunto sul podio dopo la vittoria nella prima gara ha detto la sua: “Una gara emozionante. Sono felice di tornare sul podio dopo un’intensa gara al Red Bull Ring. C’erano alcuni piloti molto aggressivi in gara e mi sono schiantato due volte con gli altri. Sicuramente essere in grado di ottenere un podio con due incidenti è qualcosa di molto speciale, quindi devo godermelo davvero, anche se pensavo di poter lottare di nuovo per la vittoria. Queste sono le corse. Spero che tutti quelli che hanno guardato la gara si siano divertiti, è stato bello correre di nuovo con tutti”.

Antonio Russo