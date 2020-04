Stirling Moss si è spento nella sua casa di Mayfair all’età di 90 anni dopo aver combattuto contro una dura malattia per diverso tempo.

Una bruttissima notizia questa mattina ha svegliato tutti gli appassionati della F1. Il grande campione Stirling Moss, infatti, si è spento all’età di 90 anni. Il campione britannico è deceduto nelle prime ore di questa domenica pasquale nella casa di Mayfair. Secondo quanto riportato dalla moglie, che è stata sino all’ultimo al suo capezzale, l’ex pilota si sarebbe spento serenamente dopo una lunga malattia.

Stirling Moss negli anni ha raccolto tantissimi risultati prestigiosi: Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico, Cavaliere del Knight Bachelor, Segrave Trophy, International Motorsport Hall of Fame e Medaglia d’oro FIA.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Tante vittorie, ma nessun titolo

Nonostante non abbia mai vinto un Mondiale (in quattro occasioni ha chiuso al 2° posto), Stirling Moss è considerato uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Nella sua carriera ha corso con: HWM, ERA, Connaught, Cooper, Maserati, Mercedes, Vanwall, BRM, Lotus e Ferguson salendo per 24 volte sul podio e vincendo 16 gare (pilota con più successi senza titolo).

Prima della sua dipartita Moss era l’ultimo pilota ancora in vita ad aver preso parte al campionato di F1 del 1951. La sua carriera purtroppo si spezzò nel 1962 a seguito di un terribile incidente a Goodwood mentre guidava la Lotus nel Trofeo Glover. In quel frangente restò in coma per un mese e rimase paralizzato sul lato sinistro del corpo per sei mesi. Tra le sue prestazioni storiche va ricordata la vittoria della Mille Miglia del 1955 con la Mercedes 300 SLR, dove Moss riuscì a percorrere 1597 Km da Brescia a Roma e ritorno in poco più di 10 ore, un qualcosa di folle per l’epoca.

Antonio Russo