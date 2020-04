Elettra Lamborghini lancia un messaggio ai suoi follower con il suo solito stile piccante ed esuberante. Ma ricorda: “Dovete restare a casa!”.

L’ereditiera della Casa del Toro, Elettra Lamborghini, mette un pizzico di pepe sulla quarantena dei suoi follower. L’epidemia di Coronavirus non ha certo smorzato la sua esuberanza. Su Instagram racconta come abbia spostato il piercing dal capezzolo alla lingua e fa ironia postando una foto datata perché adesso sta “a magnà come una vacca da monta”. Quindi meglio una foto di qualche tempo fa “dove mi vedo particolarmente sexy e porkah”.

Dopo il suo solito teatrino a metà fra il sexy e il divertente, la bella cantante emiliana Elettra Lamborghini ribadisce l’invito a restare a casa: “Dovete stare a casa… lo capite?! – ha scritto -. Anche se state bene e se pensate di non avere il coronavirus. Non siamo assolutamente fuori pericolo! Io ho amici che stanno morendo. Gli amici non possono andare a casa di altri amici chiaro? ha continuato -. Lo so che è difficile, lo è per tutti ma così non ne usciamo più. Io controllo le statistiche ogni mattina ed ero felice qualche giorno fa vedendo che stava migliorando invece adesso…”.